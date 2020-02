CENTROCAMPO – Ultimo posto in mediana in vista del Lecce

Domenica alle ore 15,00 allo stadio San Paolo arriverà il Lecce per la quarta giornata del girone di ritorno e per Gattuso è il tempo delle scelte a centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, la linea a tre a centrocampo è quasi completata, con Demme al centro e completamente guarito e Zielinski sicuri del posto, c’è ancora un ballottaggio da risolvere. Tre posti per una maglia, con Lobotka, Fabian Ruiz e Allan, ma sembra che il dubbio possa essere tra lo slovacco e lo spagnolo. Quest’ultimo ha iniziato ad allenarsi in palestra, con discrete possibilità di essere tra i convocati e potersela giocare con l’ex Celta Vigo.

