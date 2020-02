A Marassi il Napoli aveva quasi 300 milioni in panchina

GRAN RISERVA

Facendo una valutazione per difetto, puntando a quelli che sono i dati del sito specializzato Transfertmarkt, è stato calcolato che in panchina a Marassi c’erano 278 milioni di euro. A cui vanno aggiunti i 60 milioni del valore di Fabian, che era assente. In totale 338 milioni. Non sfugge un piccolo dettaglio. Il valore complessivo degli assenti, era superiore a quello di chi è andato in campo, ovvero 331 milioni.

I giocatori in panchina del Napoli, da soli, rappresenterebbero la quinta rosa della Serie A, superiore persino alla Lazio la cui rosa, nel suo complesso, è stimata in 326 milioni di euro. Insomma, non male per poter puntare alla rinascita. In pratica, le gran riserve d’oro sedute in panchina domenica, valgono più di quasi tutti i club della Serie A (escluso Juventus, Inter e Milan). Tutta la Sampdoria, piegata per 4-2, vale 139 milioni di euro. Molto meno della metà dei “riservisti” azzurri. Fonte: Il Mattino