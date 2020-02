Demme e Lobotka possono giocare contemporaneamente

I due possono coesistere, sono simili ma complementari, Gattuso li ha schierati insieme con la Lazio (al 20′ Lobotka fu sostituito dopo il rosso a Hysaj) e riproporrà presto questa soluzione. Coperto alle spalle dal tedesco, «el Lobo» da mezzala – ruolo ricoperto anche in Liga – avrà maggior autonomia per divertirsi palla al piede, azzardando serpentine rischiose, ma spesso vincenti, assecondando il proprio calcio. Intanto si gode la «prima» da titolare in campionato con vittoria: sui social ha esultato con un cuore azzurro e il classico «+3» per festeggiare un successo prezioso. Dovrà essere uno dei tanti.

Fonte: CdS