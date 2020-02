Per il Barcellona non arrivano buone notizie dall’infermeria e riguarda per la seconda volta l’attacco. Dopo Luis Suarez che starà fermo per 4 mesi, non ci sarà nella doppia sfida contro il Napoli in Champions League anche Ousmane Dembelè. L’ex esterno del Borussia Dortmund ha subito una lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni si dovrà operare e per lui la stagione è terminata.

La Redazione