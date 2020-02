Dopo l’esordio in azzurro Matteo Politano, entrato in campo al Ferraris nella ripresa contro la Sampdoria. Esordio positivo per l’ex Inter, alla sua prima con la maglia azzurra. Politano ha esultato anche attraverso un post su Instagram: “Partita durissima, sono contento del mio esordio in questa bellissima vittoria!”.