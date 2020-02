Il Napoli non è ancora guarito del tutto, la malattia “resiste”

I metodi di Gattuso stanno iniziando a guarire un Napoli che era malato. Un Napoli che si è fatto male da solo, fino a ritrovarsi in una situazione inverosimile ed in una posizione di classifica che non gli appartiene affatto. Certo, non sarà guarito del tutto, ma la squadra è in ripresa. Le pagine del quotidiano rosa, La Gazzetta dello Sport, però, non promuove a pieno la prestazione degli azzurri e mette in guardia dalla “malattia” di cui i sintomi sono ancora evidenti: “La squadra non è guarita, anzi ieri si sono ripresentati in maniera inequivocabile i sintomi della malattia che ha condizionato pesantemente la stagione.