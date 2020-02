LIVE SERIE A – Sampdoria-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Sampdoria (4-4-2) – Audero; Throsby, Tonelli, Colley, Augello, Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini All. Ranieri

Napoli (4-3-3) -Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne (C) A disp. Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Demme, Llorente, Lozano, Mertens, Politano All. Gattuso

Arbitro: La Penna; Ass1: Passeri; Ass2: Longo; IV: Sacchi; VAR: Mazzoleni; AVAR: Pagnolessi

19,02 – Il collega di Tv Luna Carlo Alvino dall’esterno dello stadio “Marassi” di Genova aggiorna che sono stati staccati per il settore ospiti 672 tifosi azzurri, con qualche “imbucato” negli altri settori dello stadio.

18,49 – La Sampdoria indosserà la classica maglia blucerchiata in vista del match contro il Napoli.

18,44 – Secondo il collega di Tv Luna Carlo Alvino s twitter il centrocampista Demme non recupera dallo stato influenzale. Al suo posto Lobotka, con Elmas e Zielinski.

18,40 – Questa sera il Napoli contro la Sampdoria giocherà con la maglia camouflage.

18,37 – Secondo il collega di Sky stasera a “Marassi”, in occasione della partita Sampdoria-Napoli ci sarà in Tribuna anche il c.t. Roberto Mancini

Questa sera alle ore 20,45, presso lo stadio “Marassi”, i padroni di casa della Sampdoria allenati da Claudio Ranieri e guidati dagli ex Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella, sfideranno il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di continuità dopo i successi contro Lazio e Juventus, per provare a recuperare punti in campionato. I liguri invece per allontanarsi dalla zona pericolo della retrocessione. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione