Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Roma troppo forte per il Napoli Under 16”

NAPOLI-ROMA 0-2

NAPOLI – Boffelli; Marchisano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Pontillo (74’ Frulio), Di Dona, Flora (48’ De Pasquale), Pesce (C), Marranzino (57’ Spavone), Scognamiglio A disp. Provitolo, Pietropaolo, Frulio, De Pasquale, Di Palma, Norcia, Massa, Spavone, Salierno All. Bevilacqua

ROMA – Del Bello; Messori, Falasca (49’ D’Alessio L.), Fatiganti, Catena, Chesti, Koffi (62’ Mirmich), Pisilli (49’ Padula), Lilli, Pagano (C), Liburdi (71’ D’Alessio F.) A disp. Baldi, D’Alessio L., D’Alessio F., Pellegrini, Fulvi, Mirmich, Simone, Tomaselli, Padula All. Parisi

Arb.: Luongo di Napoli; Ass1: Porcelli di Benevento; Ass2: D’Anna di Caserta

Marcatori: 16’ Pagani (R); 23’ Lilli (R)

Note: Ammonito: Pagano (R); Recupero: 0’ p.t.;

NAPOLI – Nella prima frazione tra il Napoli e la Roma, categoria Under 16, sfida valevole per il vertice, i giallorossi si sono dimostrati nettamente superiori. Gli ospiti passano con Pagani che sfrutta una difesa azzurra non impeccabile e supera Boffelli. La Roma continua ad attaccare e raddoppia con Lilli sugli sviluppi su calcio d’angolo. I partenopei rischiano anche la terza rete ma Boffelli salva a più ripresa la porta. Inizio di ripresa più vivace dove i giallorossi sfiorano la rete della sicurezza, ma anche la squadra di Bevilacqua dove Del Bello salva la porta con un gran riflesso. Sempre il portiere dei giallorossi ad evitare il gol di Pesce e di Scognamiglio. Sconfitta che non cambia i piani dei partenopei, oggi la Roma ha mostrato la sua forza, soprattutto nel primo tempo. Domenica prossimo sfida in trasferta contro il Perugia.

Alessandro Sacco