CdS Campania – “NAPOLI RIECCO I BIG”. Gattuso: “Non mi fido di Ranieri”

Il vecchio stile: 4-3-3 e un’ossatura classica. Cardini e punti fermi, fermo restando una valutazione che non può essere assolutamente accantonata: perché da quando Gattuso ha messo piede a Napoli non ha mai avuto a disposizione Maksimovic se non con la Juve, in panchina; su Koulibaly, cioè il migliore difensore della rosa e tra i migliori al mondo, ha potuto contare per cinque minuti appena all’esordio con il Parma; e Mertens nel 2019, e dunque dalla sfida con l’Inter, non ha giocato un solo istante. Si legge sul CdS, chiara l’antifona? Il ritorno di certi elementi, con Kalidou e Dries in copertina, potrebbe stravolgere le gerarchie, ma per il momento la lista è molto solida. Quasi inattaccabile: un cambio o due al massimo, soprattutto dopo l’avvento di Demme, il nuovo equilibratore della squadra che però alla vigilia della Samp ha dovuto fare i conti con un attacco influenzale. Proprio come Fabian.