SERIE A – Lecce-Torino 4-0, poker pesante e la panchina di Mazzarri traballa

Allo stadio “Via del Mare” il Lecce era alla ricerca del primo successo casalingo in stagione, avversario il Torino che invece vuole riscattare 0-7 contro l’Atalanta. I salentini partono forte e sbloccano con Deiola, tiro imparabile per Sirigu, azione che nasce da corner corto. La squadra granata non ha una reazione, perde Verdi per infortunio, poi subisce il raddoppio, liscio di Djdji e il neo acquisto Barak piazza la palla sotto l’incrocio. I ragazzi di Liverani sulle ali dell’entusiasmo sfiorano il tris con Lapadula, miracolo di Sirigu. Anche il secondo tempo la musica non cambia e il Lecce realizza la terza rete con lo spunto personale di Falco e palla sotto l’incrocio. Gli ospiti ormai sono fuori dalla partita, senza grinta e carattere, anzi Lapadula sfiora il gol personale, salva ancora Sirigu. Il quarto gol però è nell’aria e lo realizza l’ex di Pescara e Milan dal dischetto. Per il Torino è ormai notte fonda, crisi profonda e la panchina di Mazzarri è sempre più traballante. Super Lecce che vince con merito e si allontana dalla zona retrocessione.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer, Deiola (57′ Petriccione); Saponara (72′ Shakhov) ; Lapadula, Falco. All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji (58′ Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi (23′ Millico); Belotti. All. Mazzarri

Marcatori: 11′ Deiola (L), 19′ Barak (L), 64′ Falco (L), 78′ rig. Lapadula (L)

Ammoniti: Nkoulou (T), Meité (T), Majer (L), Deiola (L), Ola Aina (T). Recupero: 2′ p.t.; 2′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco