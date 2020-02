SCUOLA CALCIO NEW TEAM SAN GIOVANNI – I risultati del fine settimana

Domenica di campionato per le compagini della scuola calcio New Team San Giovanni del presidente Ciro Formisano e del direttore Gennaro Ciotola, dove ci sono le conferme per le tre squadre Under 16 Regionale e Provinciali e Under 14 Regionali.

Under 16 Regionale

New Team-Europa 5-0 (Colurciello, Caldiero, Battaglia 2, Aiello) Primato in classifica per i padroni di casa

Under 16 Provinciali

Vico Equense-New Team San Giovanni 1-6 (Correale; Marzigno; Livigni 2; Stanco e un autorete)

Under 14 Regionali

Alma Verde-New Team San Giovanni 0-4 (Tripletta di Campanile; Giugliano), primato in classifica

La Redazione