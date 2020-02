De Laurentiis ha l’idea di confermare Gattuso nella prossima stagione

La rivoluzione in casa Napoli è iniziata già da qualche tempo, come dimostra il mercato, e sopratutto con il cambio in panchina ed il passaggio al 4-3-3. Ma Gattuso sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione? Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis è soddisfatto del suo allenatore e del suo modo di gestione la squadra. Al termine della stagione scadrà il contratto, con rinnovo autmatico in caso di qualificazione Champions, ma il presidente potrebbe decidere di confermare il mister anche nella prossima stagione in caso di una qualificazione Europea. FonteGdS.