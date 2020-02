Serie B: L’Empoli batte il Crotone scalando posizioni

Sabato 1 febbraio ore 18:00

Empoli-Crotone 3-1 Tutino (E) 17′, Mancuso (E) 20′, Crociata (C) 39′, Henderson (E) 61′

EMPOLI (4-3-3): Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Ricci, Frattesi (Bandinelli 86′), Henderson (Stulac 82′), Bajrami (Ciciretti 78′), Mancuso, Tutino. A disposizione: Perucchini, Branduani, Sierralta, Antonelli, Nikolaou, Pinna, Fantacci, Stulac, Ciciretti, Bandinelli, Zurkowski, La Mantia. Allenatore: Muzzi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli, Gigliotti, Barberis (Ruggiero 83′), Benali, Crociata, Mazzotta, Mustacchio (Molina 68′), Armenteros, Maxi Lopez (Gerbo 68′). A disposizione: Figluizzi, Festa, Lambert-Evans, Bellodi, Cuomo, Curado, Gomelt, Jankovic, Gerbo, Molina, Ruggiero. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Maietta (E) 34′, Benali (C) 45′, Balkovec (E) 46′, Ruggiero (C) 87′, Bandinelli (E) 88′, Gerbo (C) 94′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′

Primo tempo. La prima occasione arriva all’8′ col siluro di Bajrami sul quale Cordaz si supera in volo, al 17′ l’Empoli sblocca il punteggio col neoacquisto Tutino che si avventa sul cross di Fiamozzi sul seocndo palo e non sbaglia. Passano 3 minuti e i toscani raddoppiano le marcature col destro di prima intenzione di Mancuso dai 25 metri, al 28′ Maxi Lopez serve in profondità Benali che carica il tiro ma Romagnoli si oppone col corpo. I pitagorici reagiscono al 39′ con Crociata che sfrutta un errore di Brignoli che non controlla la sfera per depositare in rete la sfera per il 2-1 che chiude la prima frazione.

Secondo tempo. Nella ripresa gli empolesi realizzano il tris con Henderson che a seguito di un contropiede fulmineo si presenta in area e batte Cordaz, col passare dei minuti i rossoblu provano a reagire col bellissimo tiro a giro di Gerbo sul quale Brignoli si supera compiendo un intervento provvidenziale. Nel finale di gara l?Empoli amministra il possesso palla senza concedere nulla così al triplice fischio la sfida si chiude con la vittoria toscana.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 50-Pordenone 35–Crotone 34-Frosinone 34-Cittadella 33-Salernitana 32-Spezia 31*–Entella 31-Chievo 30-Perugia 30-Ascoli 30-Pescara 29-Pisa 29-Juve Stabia 28-Empoli 27-Venezia 24-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19–Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00