Rinforzo di gennaio! Maksimovic: “Periodo negativo alle spalle!”

Arrivano i sospirati “rinforzi” di gennaio. Nikola Maksimovic, che non è riuscito a scendere in campo dal lontano 1 dicembre (Napoli-Bologna) può essere considerato tale. «Sono a disposizione – conferma il serbo ai microfoni della radio ufficiale ed ha riportato il CdS – in questa settimana sto facendo allenamenti completi. Adesso sto bene, l’infortunio è passato e questo è molto importante perché era di quelli brutti. In tutto il periodo ho lavorato tantissimo per recuperare e mettermi a disposizione del mister e dei compagni». Il Napoli pare aver cambiato registro, Nikola ribadisce e rilancia con fiducia: «Il periodo negativo è alle spalle, si lavora sodo e sono contentissimo di ciò che ho visto col nuovo mister. Tutti noi abbiamo ritrovato fiducia dopo le ultime vittorie, specialmente quella con la Juve. Vogliamo continuare così, dimostrando di essere una buona squadra».