Resta ancora un mercato dove poter “piazzare” Younes

Fino all’ultimo secondo, Younes ha detto di no al prestito al Torino e alla Sampdoria. Non vuole restare in serie A. Da oggi, si ritroverà fuori dalla lista azzurra, inevitabilmente. Non è una ritorsione del Napoli ma una esigenza del regolamento. Ora resta aperto solo il mercato in Russia: per non terminare la stagione ai margini, all’ex Ajax non resta che trovare una sistemazione lì, dove il mercato si chiude al 21 febbraio. Il Napoli ha speso quasi 60 milioni (più altri 33 per Petagna e Rrahamni) in questi 30 giorni di mercato di riparazione che, diversamente dal solito è stato un gennaio movimentato e ricco con circa 200 i milioni spesi.Fonte: Il Mattino