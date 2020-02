Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli di Angelini in cerca di conferme contro il Bologna”

NAPOLI – Oggi alle ore 13,00, presso lo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore, il Napoli di Angelini affronterà il Bologna di mister Troisi. Nel match d’andata successo dei felsinei per 3-2, sfida molto equilibrata, dove i rossoblu dimostrarono alla distanza di essere più costanti. Su tutti occhio all’esterno Cangiano, all’attaccante Juwara e al centrocampista Koutsopias. Una squadra che però ha dimostrato di non essere imbattibile in difesa, anzi, anche nel match d’andata hanno dimostrato di avere qualche limite. Gli azzurrini, dopo il successo contro il Torino, cercano conferme, in casa servirebbe un successo per tenere accessa la fiamma della salvezza diretta. Con il nuovo modulo 4-3-3 la squadra è apparsa più compatta, anche se servono altre partite per avere risposte per il neo allenatore Angelini. Battere il Bologna per credere fortemente nel recupero salvezza, difficile ma non impossibile.

PARTITE PRIMAVERA 1

Roma-Torino sabato ore 11,00

Napoli-Bologna sabato ore 13,00

Fiorentina-Inter sabato ore 13,00

Pescara-Lazio sabato ore 14,30

Juventus-Atalanta sabato ore 17,00

Cagliari-Empoli domenica ore 10,00

Sassuolo-Genoa domenica ore 17,00

Sampdoria-Chievo Verona lunedì ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 42, Cagliari 35, Inter 28, Roma e Juventus 27, Genoa 24, Empoli e Sampdoria 23, Sassuolo 20, Torino e Fiorentina 18, Lazio 17, Bologna 16, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 11,

Alessandro Sacco