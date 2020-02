Ranieri: “Mi aspetto un Napoli gagliardo, ma noi daremo l’anima”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in occasione della vigilia della sfida di campionato contro il Napoli: “Mi aspetto un avversario gagliardo, determinato, che con Gattuso sta ripartendo. Ha battuto la Juventus e la Lazio in campionato, sarà dura. La Gumina è un attaccante veloce, che ci serviva e che seguivamo da tempo, anche prima del mio arrivo qui, ha voglia di riscatto e l’ho visto determinato. Yoshida è un ottimo centrale, capitano della nazionale giapponese e che come tutti i calciatori giapponesi è un grande professionista. Serviva un altro centrale di destra, ringrazino Regini perché è sempre stato a disposizione”.

Il tecnico ha aggiunto: “La società ha fatto quello che doveva fare sul mercato per quelle che erano le possibilità e va bene così. La formazione di Gattuso verrà qui per fare la partita, proveranno a vincere ma questo proveremo a farlo anche noi, vogliamo fare una grande partita. Quagliarella è un calciatore in grado di fare la differenza e sono sicuro che in questo girone di ritorno ci farà vedere grandi cose. Caprari è un buon giocatore, quindi è naturale che mi dispiaccia della sua partenza ma mi è venuto a parlare, aveva perso l’entusiasmo, aveva bisogno di nuovi stimoli e va bene così”.

Infine: “La prossima gara apre un ciclo di partite molto difficili ma sono abituato a pensare partita per partita. Sarà difficile per noi ma anche per i nostri avversari. I tifosi sanno che in questo momento abbiamo bisogno di loro e devono starci vicino. Noi su ogni pallone daremo l’anima ma loro devono aiutarci quando sbaglieremo qualcosa”.