Longhi: “Frasi di Sarri? Giudicarlo per una cosa del genere non ha senso”

Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del mercato invernale: “I direttori sportivi cercano di trovare situazioni favorevoli ma dipende sempre dalle disponibilità che hanno. Ci deve essere il sostegno da parte della società ed il suggerimento del tecnico. Ibrahimovic punta centrale al Milan? Pertinente porsi qualche domanda. Ovviamente una sua copia non c’è, ma i rossoneri hanno Rebic e Leao. Mercato della Juventus? Non credo che verrà preso un sostituti di Emre Can visto che il tedesco è stato impiegato pochissimo in questa stagione”.

Longhi ha aggiunto: “Ha qualità, velocità e dribbling stretto. Per rivalutarsi, farebbe bene a cercarsi un’altra squadra visto anche l’arrivo al Napoli di Politano. Sarri e le frasi post Napoli? Frase quasi estorta dai giornalisti, andarlo a giudicare per una cosa del genere non ha senso. Cosa manca alla Juventus? La squadra sta vincendo il campionato, è in semifinale di Coppa Italia e sta andando bene in Champions. Le lamentele su Sarri nascono dal paragone col suo Napoli”.