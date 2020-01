Petagna: Da essere senza offerte, agli allenamenti col pugile Terlizzi

A UN PASSO DALL’ADDIO

Nel 2015 non ha offerte. Solo l’Ascoli, ma a un patto: il ripescaggio in Serie B. Se non fosse arrivato, si sarebbe ritirato. «È la mancanza di chi crede in te a mandarti ko», ha ammesso ricordando quel momento. Ha un allenatore da cui non si separa mai: il mental coach Roberto Civitarese. Di tanto in tanto, Petagna si allena con l’ex pugile e personal trainer Franco Terlizzi, che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2018. L’Ascoli, i gol, la salvezza. Poi, il Milan la cede all’Atalanta a titolo definitivo. Fonte: Il Mattino