Il Napoli ha iniziato un processo di abbassamento dei costi

PRUDENZA

La linea verde guiderà la rinascita della squadra la prossima estate. Il tecnico ce l’ha già il Napoli: Rino Gattuso. Da qui a fine anno guadagna 1,4 milioni lordi, ovvero meno della metà del suo predecessore Carlo Ancelotti, esonerato senza grandi rimpianti 1’11 dicembre. Ovviamente, è chiaro, che al solito, De Laurentiis non sta comprando figurine per completare album: si va avanti così, perché incombono le norme del fair play finanziario, e nelle prossime stagioni chi non le rispetta non potrà iscriversi alle coppe: si deve raggiungere il pareggio in bilancio nel senso che i costi non potranno superare i ricavi. E dato che i ricavi per i club italiani, non solo il Napoli, sono un bel problema, è inevitabile, anzi vitale, tenere d’occhio i costi. Visto che è rarissimo trovare calciatori che si privano di parte dello stipendio se le sorti del proprio club improvvisamente prendono altre vie, l’unica strada per alleggerire le spese è eliminare gli stipendi più alti. E limitare gli aumenti. Fonte: Il Mattino