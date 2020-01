Demme, il leader sognatore, è anche un mediano vecchio stile

Demme riceve e offre fiducia, fa lo stesso col pallone, lo smista velocemente, a testa alta, massimo a due tocchi, correndo assieme ai compagni per aiutarli nei momenti di difficoltà. Gattuso l’ha sistemato in cabina di regia, il tedesco è un play completo, fa filtro davanti ai centrali ed è ordinato nelle ripartenze. E’ anche un mediano vecchio stile, rincorre gli avversari ma con garbo, ogni tanto abusa del suo carisma, ma resta lucido. Napoli era un suo desiderio forte, un sogno da bambino, di quelli senza retorica. Demme, in campo, con una semplicità che sorprende, ha dimostrato di essere un capitano coraggioso: «In Germania se non sei leader non te la danno quella fascia». Parola di Gattuso.

CdS