Il Napoli prosegue la preparazione in vista del posticipo di lunedì alle ore 20,45 a “Marassi” contro la Sampdoria degli ex Ranieri, Tonelli, Gabbiani e Quagliarella. In vista della sfida in terra ligure, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso parlerà domenica in conferenza stampa, all’interno di Castel Volturno, alle ore 14,30.

La Redazione