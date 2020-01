Chiariello:”Se Giuntoli per un verso si becca un buon voto, dall’altro prende un grande 4″

L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo ,sul mercato del Napoli:

““Sta per terminare questa sessione di mercato e il Napoli chiude probabilmente con la carenza del terzino sinistro. Una squadra che porta a casa Demme, Lobotka, Politano e si porta già avanti con Rrahmani e Petagna, non si può dire che non abbia lavorato bene. Resta un grande buco. C’è un doppio turno di Champions, campionato, la Coppa Italia, come si può pensare che Mario Rui possa farle tutte? È una manchevolezze grave che si associa all’aver perso Amrabat per merito della Fiorentina. Se Giuntoli per un verso si becca un buon voto, dall’altro prende un grande 4”.