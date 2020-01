Bucchioni: “De Laurentiis avrà tanta liquidità in estate”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a proposito del mercato azzurro in entrata e uscita: “Si è mosso tantissimo il Napoli che deve ricostruire una squadra a fine ciclo. Giuntoli lavora per l’oggi (Demme, Lobotka e Politano), ma soprattutto per il futuro. Dopo Rrhmani del Verona, da ieri è ufficiale anche Petagna. Entrambi però arriveranno a giugno. Giuntoli non ha chiuso invece con Rodriguez andato al Psv e non s’è completata l’intesa con il Verona anche per Kumbulla e Amrabat. Per Kumbulla se ne riparlerà, Amrabat vuole la Fiorentina. De Laurentiis s’è mosso presto perché in estate dovrà rifondare il Napoli anche attraverso cessioni eccellenti. Da Koulibaly a Allan, da Fabian Ruiz a Insigne, molti ascoltano le sirene, mentre Mertens a Callejon sono in scadenza. De Laurentiis avrà tanta liquidità in estate, deve prepararsi a spendere bene e per tempo”.