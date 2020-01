Primavera: sempre dall’Inter un nazionale, rinforzo per il centrocampo di Angelini

Il Napoli ha anche acquistato un centrocampista dalla Primavera dell’Inter, per rinforzare la propria seconda squadra, da una settimana affidata a Giuseppe Angelini: Brando Sami, diciotto anni, va ad irrobustire un settore nel quale sono state individuate carenze e che vengono fronteggiate con l’arrivo da Appiano Gentile di un elemento utile per questi prossimi cinque mesi e il cui contratto è già stato depositato in Lega. Curiosità: Sami si è fatto apprezzare, anni fa, come riporta il Corriere dello Sport, con la Primavera del Cesena e poi, dopo il fallimento del club romagnolo, è passato all’Inter. A Cesena, un anno fa, allenava Angelini, attuale tecnico della Primavera del Napoli. Sabato alle ore 13,00 gli azzurrini affronteranno il Bologna, scontro salvezza importante per uscire dalla sabbie mobili della zona retrocessione.

La Redazione