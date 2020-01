ALTRI AFFARI

Il Napoli non ha ancora trovato un’intesa per Kumbulla ma non ha fretta, anche se sul difensore classe 2000 c’è già la folla. Giuntoli è forte dell’intesa con l’Hellas Verona ma sa anche che Kumbulla si sarebbe promesso all’Inter. Da qui, lo stallo. Stesse difficoltà per Amrabat perché la Fiorentina ha scavalcato il Napoli nelle preferenze del centrocampista scaligero. In entrambi i casi, i giochi non sono ancora fatti. Fonte: Il Mattino