Il neo acquisto Politano perfetto per l’uno contro uno

Solo palestra per Politano per i postumi dell’influenza, sorridente sulla cyclette il neoacquisto nel suo primo giorno di lavoro ieri a Castel Volturno. La prima veloce chiacchierata con Gattuso, il saluto ai nuovi compagni. Politano nel gruppo azzurro ha trovato Insigne che è stato suo compagno in Nazionale.



L’ULTIMO ARRIVATO

La prima giornata nell’universo Napoli, da oggi Politano comincerà il lavoro sul campo. La condizione atletica è buona e quindi sarà tra i convocati per la trasferta con la Sampdoria in programma lunedì prossimo a Genova. Ma comincerà dalla panchina, l’ex interista potrà essere utilizzato da Gattuso nel suo 4-3-3 sia da esterno destro, nel ruolo ricoperto da Callejon, che a sinistra dove gioca a Insigne. In ottica futura sarà il sostituto dell’attaccante spagnolo che non ha rinnovato l’accordo con il Napoli e che andrà via a giugno a scadenza di contratto.

Ma già nell’immediato potrà essere molto utile per la sua capacità di puntare l’uomo nell’uno contro uno e per il suo contributo in fase realizzativa, oltre che per il sacrificio in fase di copertura, caratteristiche che lo rendono particolarmente utile per il sistema di gioco di Gattuso e per la sua idea di calcio. In questa stagione Politano ha giocato poco con Conte e soltanto due volte da titolare contro la Lazio e l’Udinese: in totale 15 presenze, 11 in campionato e 4 in Champions League.

A Napoli spera ora di ritagliarsi più spazio in questa seconda parte di stagione: in maglia azzurra vuole tornare protagonista e ciò potrebbe consentirgli anche di tornare nel giro dell’Italia di Mancini. Un rinforzo fondamentale per Gattuso in vista di questo tour di force di impegni a febbraio tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Fonte: Il Mattino