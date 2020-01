Il no di Rodriguez fa cambiare certe strategie. Il Napoli ha comunque 3 esterni

Certe strategie dovrebbero cambiare e Ghoulam, che ha rischiato seriamente il taglio dalla lista dei venticinque, si ritrova ancora al proprio posto, con la speranza di poter riprendere in fretta, di riprovare sensazioni smarrite. Il Napoli ha tre esterni – Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui – deve sfruttarli in questo tour de force che si profila all’orizzonte e, intanto, non essendoci più la possibilità di arrivare a Ricardo Rodriguenz, sogna di poter contare ancora su Ghoulam o aspettare che Malcuit, operatosi a ottobre, abbia la possibilità e la forza di rientrare, per il finale di stagione che si prevede comunque denso. Fonte: CdS