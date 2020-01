Ultime 72 ore per Allan, la Premier è destinazione gradita

Allan spera ancora che queste ultime 72 ore consentano agli emissari dell’Everton di fare un’offerta a De Laurentiis. E’ questa la nuova tentazione di gennaio, l’ Everton, oltre alle voci di uno scambio con l’Inter per Vecino. Lui in Brasile non ha ascoltato le sirene e non ha avuto contatti. Ha pensato a godersi il relax con l’ultimo arrivato Matteo e il suo inseparabile amico, Intemerato Costantino. I suoi agenti sanno che, dovesse esserci la possibilità di andare via, lui non direbbe di no. Anzi. Da domani, in ogni caso, è di nuovo a disposizione del tecnico azzurro: farà alcuni accertamenti con i medici Canonico e D’Andrea e poi si vedrà se potrà fare allenamento al completo oppure no.

Fonte: Il Mattino