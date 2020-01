Dries Mertens è nel mirino dell’Inter, come piano B da dare a Conte

L’Inter studia da settimane un piano B per giugno, ed è quello che porta al nome di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e quindi potrebbe decidere di accordarsi con un’ altra società. Il club nerazzurro, in caso di ritorno a Manchester di Alexis Sanchez, sta fiutando l’affare a parametro zero, come un’ occasione da non lasciarsi scappare. Mertens potrebbe agire da prima o seconda punta alle spalle del suo amico Lukaku, dando a Conte una valida alternativa in caso d’emergenza, soprattutto se dovesse partire Lautaro che è corteggiato dal Barcellona.