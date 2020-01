Oggi Politano la prima a Catelvoltruno. Pochi minuti nelle gambe, difficile esordio a Genova

Politano ha collezionato in tutto sei presenze di pochi minuti

Gattuso, al solito, con il vice Riccio e il resto dello staff ha trascorso quasi l’intera giornata a Castel Volturno. Non solo l’allenamento dei volontari ma anche la preparazione dei lavori della settimana. Oggi ci sarà anche Politano all’allenamento; negli ultimi tre mesi all’Inter ha collezionato in tutto sei presenze di pochi minuti. Difficile dunque che sia già pronto per un esordio dal primo minuto. Ma in ogni caso, Gattuso non ha particolare fretta. Oggi tornerà a battere sui tradizionale tasti, quelli che gli hanno consentito di ritrovare il Napoli, fin qui perso in un inizio di stagione confuso. Con Gattuso tutti hanno capito di poter essere ancora all’altezza dei migliori, è ritornata la consapevolezza di sé. Non poco. Fonte: Il Mattino