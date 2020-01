MERCATO – Ghoulam dice no anche al Newcastle

Il Napoli è ad un passo dall’acquisto di Ricardo Rodriguez del Milan, oggi il club azzurro avrà la risposta della società rossonera, però nel frattempo ha una grana in casa che si chiama Ghoulam. I partenopei, secondo il CdS, lo hanno proposto ai club della Ligue 1 e si è aggiunto il Newcastle. Il laterale franco-algerino ha detto di no a tutte le varie destinazioni, non in prestito ma a titolo definitivo. Il Napoli, dovesse arrivare Rodriguez, allora deciderebbe di togliere Ghoulam dalla lista dei 25.

La Redazione