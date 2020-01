Gattuso sta per riabbracciare il suo “pupillo” Rodriguez

Il mercato del Napoli sta per mettere la freccia a sinistra, visto che per il ruolo di cursore mancino ci sono buone possibilità di prendere Ricardo Rodriguez dal Milan. Il laterale svizzero, era già un giocatore che poteva vestire la maglia azzurra nel 2012 quando era allo Zurigo, ma poi andò al Wolfsburg. Ora la storia si potrebbe ripetere, visto che Gattuso lo conosce bene dai tempi del Milan. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, Ricardo Rodriguez non vede l’ora di vestire la casacca partenopea e avrebbe già un’intesa con la società di De Laurentiis. Oggi ci saranno nuovi contatti con i rossoneri per trovare la formula giusta. Il Napoli vuole il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan con obbligo, ma alla fine un’intesa si troverà.

La Redazione