Laudisa: “Mertens al Chelsea? E’ un’ipotesi da tenere in considerazione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, responsabile mercato Gazzetta: “ Mertens al Chelsea? Il Chelsea sta per vendere Giroud e quindi si libera un posto nella rosa di Lampard, è un’ipotesi da tenere in considerazione, anche se penso che lo stesso giocatore stia riservando una scelta per giugno di più altro profilo. Colpo last minute più importante? Vediamo, magari un attaccante all‘Inter oppure il Napoli che libera Llorente e prende un altro attaccante”.