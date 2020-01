Il Napoli è scatenato sul mercato per il presente ma anche per il futuro. Nelle ultime ore ha velocizzato le operazioni per Petagna della Spal. Oggi si chiuderà con il club emiliano e il collega de “il Roma” Giovanni Scotto aggiorna su twitter. “Domani #Petagna visite mediche per il #Napoli. Poi torna alla #Spal in prestito”. Arrivano conferme anche dal sito di Gianluca Di Marzio.

La Redazione