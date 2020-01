Coppa Italia – Inter-Fiorentina: Nerazzurri in semifinale contro il Napoli

Mercoledì 29 gennaio ore 20:45

Inter-Fiorentina 2-1 Candreva (I) 44′, Caceres (F) 60′, Barella (I) 67′

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Godìn, Ranocchia, Bastoni, Candreva (Moses 74′), Vecino, Barella, Young, Sanchez (Eriksen 66′), Martinez, Lukaku (Esposito 88′). A disposizione: Berni, Padelli, Pirola, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Biraghi, Moses, Agoume, Eriksen, Valero, Esposito. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola (Ghezal 85′), Benassi, Badelj (Cutrone 55′), Pulgar, Dalbert, Chiesa (Sottil 80′), Vlahovic. A disposizione: Dragowski, Brancolini, Olivera, Venuti, Terzic, Ranieri, Montiel, Eysseric, Zurkowski, Sottil, Cutrone. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: Caceres (F) 45’+1′, Benassi (F) 65′, Iachini (F) 65′, Sottil (F) 90′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo

La prima occasione arriva al 5′ col destro in diagonale di Lirola a lato di un soffio. Passano 3 minuti e Barella serve alla perfezione Sanchez che di testa impegna Terracciano. La gara è molto vivace con entrambe le squadre alla ricerca del goal. Al 23′ Chiesa tenta la spettacolare rovesciata in area ma il 25 viola manca l’impatto con la sfera. Al 28′ Vecino carica il destro e calcia dal limite ma Terracciano blocca con sicurezza. Nel finale di tempo dopo una lunga azione insistita Candreva sfrutta un batti e ribatti in area sbloccando il punteggio col piatto sinistro chiudendo il primo tempo sull’1-0 interista.

Secondo tempo

Nella ripresa Barella serve in profondità Lautaro che calcia col mancino mandando la sfera sull’esterno della rete, al 49′ sugli sviluppi di un corner Alexis Sanchez calcia da fuori sfiorando il palo. Al 55′ ancora Lautaro pericoloso con un destro alto di pochissimo dal limite, passano 3 minuto e Vecino di testa sul cross di Young costringe Terracciano all’intervento in tuffo. Al 60′ sugli sviluppi di un corner Caceres svetta più in alto di tutti e sigla l’1.-1, al 64′ Vlahovic solo davanti al portiere si divora il goal con Super Samir Handanovic miracoloso. Al 67′ Nicolò Barella lascia partire un destro al volo da fuori area strepitoso che si insacca nell’angolino per il nuovo vantaggio nerazzurro, nel finale non arriva la reazione viola così Conte vola in semifinale dove troverà il Napoli di Gattuso.