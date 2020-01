L’ufficialità di Politano la dà la sua compagna su instragram “new home”

Castel Volturno è oltre quell’orizzonte che la sua compagna, Ginevra, ha postato sui social, anticipando il benvenuto di De Laurentiis: «New home». Casa Politano è lì, due passi da Castel dell’Ovo, una passeggiata romantica sul lungomare e poi un allungo dietro l’altro, ricominciando da domani, per conquistarsi la fascia destra, da affrontare a piede invertito, perché a volte è così che si fa secondo le tavole del calcio moderno. L’eredità è un «fardello» mica semplice da sostenere, per sette anni – e sono stati fantastici – quella è stata la personalissima dimora di José Maria Callejon, che l’ha dominata con fierezza, con una intelligenza mai evaporata, neanche durante le flessioni fisiologiche che raramente l’hanno posseduto. Callejon ha rappresentato un’epoca tridimensionale (da Benitez a Sarri ad Ancelotti) e ora che il sole sta per calare e il congedo pare inevitabile, Politano andrà ad interpretare a modo suo – ch’è diverso da quello dello spagnolo – le funzioni in un ruolo che con Gattuso potrà essere anche più verticale, ma dovrà rappresentare l’elemento di equilibrio. Fonte: CdS