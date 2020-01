Amrabat si complica per il Napoli: L’alternativa viene da Cagliari

Il Napoli lavora per rinforzare il centrocampo: Dopo Demme e Lobotka Giuntoli cerca un terzo colpo. Il numero uno per la dirigenza azzurra è Amrabat del Verona. La società scaligera chiede 23 milioni di euro (a fronte di una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro) e la trattativa sembra aver subito una brusca frenata. L’alternativa partenopea è Nandez del Cagliari, ma la società rossoblu valuta il proprio centrocampista 40 milioni di euro. Giuntoli avrebbe incassato il sì del calciatore ma l’operazione non porterebbe comunque il giocatore adesso a Castel Volturno ma in estate.