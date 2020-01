San Siro ricorderà Kobe Bryant con un momento di tributo e raccoglimento

Di ieri l’indiscrezione secondo la quale la Lega Serie A avrebbe detto no alla richiesta del Milan di effettuare un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant. Il Diavolo giocherà col lutto al braccio questa sera a San Siro, nella sfida di Coppa Italia contro il Torino. La Lega di Serie A però, non avendo ricevuto la richiesta ufficiale, non poteva acconsentire. Solo oggi verso le 9:30 il club rossonero avrebbe inoltrato la richiesta con la Lega pronta a consentire al Milan il giusto tributo per Kobe Bryant.

Ecco la nota del Milan sul proprio sito ufficiale

“Ufficiale. In accordo con la Lega Serie A il Milan questa sera indosserà il lutto al braccio in memoria della leggenda del basket e grande tifoso rossonero Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. Tutto il pubblico di San Siro osserverà inoltre un momento di tributo e raccoglimento a pochi minuti dal fischio di inizio”.