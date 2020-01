Tre top e un normal, così vota il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport valuta la prestazione della difesa azzurra nel match contro la Juventus. La retroguardia partenopea ha retto bene alle offensive bianconere concedendo pochissimo. Manolas guida la difesa come un vero leader, benissimo anche le corsie esterne con Hysaj e Mario Rui. Buona prestazione anche quella di Di Lorenzo come centrale di difesa.

Hysaj 7

Si offre costantemente per uscire dal primo pressing e si prende pure qualche rischio. Quando Ronaldo gli arriva addosso lui c’è.

Manolas 7

Arriva tra le stelle, o dove sta per approdare CR7 (40’) con un colpo di testa che è atletismo e tempismo allo stato puro. Come se fosse un marziano, insomma. Poi scende sulla terra e gli scappa un pallone, uno solo.

Di Lorenzo 6

Non trema, non barcolla, non vacilla, anzi manda il Pipita in fuorigioco con il movimento giusto, perfetto, come un centrale d’esperienza che poi frana sul gol.

Mario Rui 7

La faccia tosta di andare a palleggiare a oltranza, di appoggiare di testa a Meret con l’area piena. E stavolta sono pregi.