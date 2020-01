SPUD: “Milik rinnova, Insigne non si muove, l’unico che potrebbe partire è…”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show SPUD (profilo Twitter che si occupa di mercato): “Petagna? Secondo me non arriva adesso. Il Napoli sta lavorando forte su Matetà, pescherà molto in Nord Europa. Insigne? Troppe persone sono andate nel becero, nell’umiliazione all’uomo e alla famiglia. Alla base c’è la non conoscenza del calcio, chi non riesce a vedere i calciatori nei momenti di difficoltà, non potrà leggerli poi. Parliamo del numero 10 della Nazionale italiana, un giocatore sublime. Situazione Lozano difficile, dovrebbe fare il vice Insigne, ma farlo a più di 40 milioni, non so quanto conviene. Probabile uscita di Dries, non a Gennaio, anche su Callejon voglio fare chiarezza. Gattuso stravede per Callejon e viceversa, la squadra è innamorata di Gattuso, sono tornati ad essere quello che sono sempre stati e si vede che stanno facendo tutt’altro in campo e anche fuori. C’è una situazione con Ghoulam ed il Napoli si sta muovendo, questa sessione resterà qui. Amrabat? Napoli arrivato a 1.9, lui vorrebbe sopra i 2, per me si fa. E’ un grandissimo giocatore. Allan? Penso andrà in Inghilterra, ma il Napoli non vuole svenderlo, cercano sui 37 milioni. Politano è un calciatore che manca al Napoli e quelli come lui in questa piazza piacciono un sacco. Insigne non andrà via e non arriveranno tutti i soldi pretesi. Milik rinnova, Callejon potrebbe rinnovare. L’unico che potrebbe uscire è Mertens perché ha offerte veramente alte. Aurelio non è un leader, è più un padrone e c’è una grandissima differenza: nessun leader parla in quel modo. Bernardeschi al Milan? Difficile. Llorente al Parma? Può prenderlo”.