[HEAT MAP] Zielinski giganteggia sulla sinistra: Non solo il goal!

HEAT MAP

La sintesi del lavoro di Zielinski arriva anche da quella che è la mappa termica del suo rendimento in campo. Tantissima intensità nella zona intermedia mancina, ma da un’area all’altra, il polacco c’è stato. Inoltre, figura tra i primi 5 per velocità massima espressa in campo, con una condizione fisica tornata a supportare la mente. La sostituzione nasce dalla necessità di avere un uomo come Elmas di maggiore strappo, ma lo stesso Gattuso, in conferenza stampa, non ha potuto lesinare complimenti: «Fabian, Zielinski e gli altri sono giocatori forti! Andavano messi in un contesto, ma sono forti perciò fanno partite del genere, bisogna prepararli ma tanti sono forti, forti, forti e bisogna cercare solo il collettivo».

HEAT MAP TOUCH MAP