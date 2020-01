Ultime Juventus – Dubbio “francese” per Sarri

La Juventus è arrivata ieri sera a Napoli, alloggia all’Hotel Parker e come spesso accade un mix di fischi, insulti e qualche applauso. Uno dei due ex Maurizio Sarri ha due dubbi di formazione per la sfida del San Paolo. A centrocampo chi mandare in campo tra Matuidi e Rabiot per completare la mediana con Pjanic e Bentancur. L’altro ballottaggio è in attacco, se non ci fosse il tridente, chi tra Dybala e Higuain ad accomodarsi in panchina. Per il resto recuperato Alex Sandro sulla fascia sinistra, mentre a destra Cuadrado. Out tra infortunio e voci di mercato Pjaaca, De Sciglio ed Emre Can.

La Redazione