SKY – Sarri: “Se proprio dovevo perdere, meglio contro questi ragazzi”

Maurizio Sarri, di ritorno a Napoli da allenatore della Juventus, interviene ai microfoni Sky per commentare la sconfitta bianconera: “Sotto ritmo, sotto tono, sempre fuori tempo, sempre distanti dai reparti, una partita mentalmente blanda. Una partita sbagliata, nell’ interpretazione sia mentale che fisica, non possiamo essere quelli di stasera. Abbiamo perso una partita contro degli avversari che hanno fatto il minimo per vincerla. Non posso pensare ad un rilassamento visto il pareggio dell’ Inter, ma se così fosse, significherebbe che siamo scarsi a livello di personalità. A me sembrava fossimo rallentati nelle reazioni, stasera…Dybala doveva andare su Demme, io ho scelto il tridente perchè mi sembrava stessero bene tutti e tre ed il centrocampo mi sembrava potesse supportarli, ma non credo si possa giudicare un reparto stasera. Per me Napoli è una tappa particolare, per me è sempre un piacere ed e sempre emozionante tornarci. C’era poca spinta, io ho cercato di dare ampiezza, per questo ho inserito Douglas Costa. Se proprio dovevo perdere, meglio perdere con questi ragazzi a cui devo molto, mi sarebbe piaciuto che avessero cominciato dalla prossima settimana, ma a questo punto…”