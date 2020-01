SKY – Bonucci: “Abbiamo trovato un Napoli cattivo ed aggressivo”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, interviene ai microfoni Sky per commentare la gara del San Paolo: “Sicuramente abbiamo trovato un Napoli che ha dato più del 100%, cattivo, aggressivo, sulle seconde palle. Che serva da lezione, abbiamo qualità, ma per la quantità bisogna stare accesi tutta la gara. Stasera siamo mancati nell’ intensità, eravamo lenti nel pressare, non cercavamo il giocatore tra le linee, non verticalizzavamo…La palla girava lenta, facevamo leggere prima le situazioni ai nostri avversari, non è questione di tridente, noi siamo mancati nel passaggio”