Quest’oggi alle ore 12,15, all’interno della sala stampa di Castel Volturno, ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso a più di 24 ore dalla sfida contro la Juventus. L’allenatore dei partenopei avrà molte assenze per infortunio, però si aspetta una prova di carattere come contro la Lazio in Coppa Italia. Ilnapolionline,com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione