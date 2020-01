SKY – Politano dà l’ok al trasferimento al Napoli

Ore frenetiche per il mercato del Napoli e soprattutto per l’asse Matteo Politano, l’esterno d’attacco classe ’93 dell’Inter. Il collega di Sky Mario Giunta dalla sede del calciomercato, aggiorna che il giocatore ha dato l’o.k. al trasferimento in maglia azzurra, quindi davvero passi importanti verso il sì. Ora i due club stanno formalizzando gli ultimi dettagli e nel frattempo i nerazzurri valutano se prendere o meno Llorente. La sensazione è che lo spagnolo resterà in azzurro viste le condizioni di Mertens non perfette.

La Redazione