Nessun interesse concreto e Ghoulam diventa un problema

Younes è vicinissimo alla Samp: il Napoli e il club blucerchiato hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante esterno che deve però ancora dire sì all’operazione. Per questo motivo non c’è stata ancora la fumata bianca. Su di lui ci sono anche Genoa, Torino e club stranieri. Alla Samp invece è passato in maniera ufficiale il difensore Tonelli, trattativa conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto (2.5 milioni più bonus). Tutto fermo per il terzino, non ci sono novità per Ghoulam, al Napoli non sono ancora arrivate offerte concrete per l’algerino. Solo una sua cessione potrebbe aprire il fronte per una sua trattativa in entrata e a quel punto il direttore sportivo Giuntoli si fionderebbe sul terzino sinistro Tsimikas dell’Olympiacos. Fonte: Il Mattino