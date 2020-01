Allan in Brasile da Matteo, in mediana tocca a Lobotka

Nella notte tra mercoledì e giovedì, è nato Matteo. Terzogenito di casa Allan. Il mediano azzurro sorride, il Napoli no. Matteo è nato in Brasile e il suo papà, per conoscerlo, volerà oltre oceano. Il calciatore, già reduce da un precedente infortunio, non sarà quindi del match contro la Juventus e Gattuso allora dovrà trovare una soluzione. Si riscalda Lobotka che, dopo l’esordio durato appena 20′ contro la Lazio, è pronto a tornare titolare.

Della partita sarà invece Mario Rui che ai microfoni di Sky Sport ha lanciato subito la sfida a Ronaldo. «Cristiano? È un idolo, motivazione ed ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che per la partita di domenica». La difesa azzurra, con Koulibaly ancora out, rivede Maksimovic che spera di poter ritrovare un posto da titolare al centro della difesa al fianco di Manolas. Come ancora ci ricorda Il Mattino, anche David Ospina pensa alla sfida ai bianconeri «All’inizio della stagione avevamo altri obiettivi, ora siamo in difficoltà e possiamo uscirne solo prendendo i tre punti e risalendo in classifica. La Juventus è una squadra forte, servirà grinta e intelligenza per fermarli. Ma abbiamo un gran futuro perché siamo giocavi e forti». Il portiere colombiano non dimentica il compagno Meret. «Con lui e Karnezis ho un gran rapporto», ha confessato a Radio Kiss Kiss. «Siamo una piccola famiglia e lavoriamo intensamente. Quando sei un portiere il tuo ruolo è fondamentale, devi essere forte mentalmente. Contro la Lazio c’è stata una scintilla, ma restiamo coi piedi per terra». Ma dal mercato è arrivato un aiuto. «Demme e Lobotka ci possono dare una grande mano, hanno dimostrato già le loro qualità. Gattuso vuole carattere, possiamo finire bene la stagione».