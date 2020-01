Emessi DASPO per i 5 “tifosi” in possesso di artifizi pirotecnici

Condannati per rito direttissimo i tifosi del Napoli che prima della gara di Coppa Italia con il Perugia. La settimana scorsa, erano stati scoperti con materiale pericoloso a bordo di una 500 bianca. Il tribunale di Napoli ha condannato i 4 a otto mesi di reclusione (pena sospesa) per detenzione di mazze, fuochi, petardi e bengala in occasione di manifestazioni sportive.

Nell’auto hanno rinvenuto 24 aste rigide, 10 “track”, 12 “black thunder”, 28 fumogeni. 2 barattoli di “smoke signals”, 1 segnale fumogeno tipo “boetta”. 10 fumogeni con “black thunder” uniti con nastro isolante bianco. Alfredo Tarallo, 45enne di Torre del Greco, e Salvatore Della Ragione, 37enne napoletano. Entrambi con precedenti di polizia e il secondo già sottoposto a Daspo Anche A.A. di 24 anni, V.L. di 18 anni e F.M.E. di 27 anni, tutti napoletani, erano stati arrestati.

Per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e nei loro confronti sono stati anche emessi Daspo per periodi da 4 a 5 anni. I primi tre sono ritenuti appartenenti al gruppo ultras «Fedayn» della curva B dello stadio San Paolo. Fonte: Il Mattino